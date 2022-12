Falsi saldi | arrivano nuove norme a tutela dei consumatori

Leggi su lopinionista

(Di domenica 11 dicembre 2022) ROMA – Idi qualsiasi tipo di prodotto dovranno essere accompagnati dal prezzo praticato negli ultimi 30 giorni. Si raddoppia inoltre la multa irrogabile dall’Antitrust (da 5 a 10 milioni) per pratiche commerciali scorrette. Queste due delle novità contenute nelleper ladeidel Parlamento europeo alle quali il consiglio dei ministri ha dato il via libera lo scorso due dicembre con un decrerto ad hoc. Oltre al fatto che gli annunci di riduzione del prezzo devono indicare quello praticato nei 30 giorni precedenti (sono esentati i prodotti presenti sul mercato da meno di trenta giorni e i prodotti agricoli e alimentari deperibili), si riconduce alla nozione di pratica ingannevole anche la promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati ...