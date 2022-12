Dove si è contagiato Mattarella | la voce che ribalta tutto | prima della Scala

(Di domenica 11 dicembre 2022)si è? A dare qualche indizio ci pensa Marzio Breda, cronista del Corriere profondo conoscitore delle dinamiche del Colle. E Bredagli scenari introducendo un nuovo elemento che potrebbe scagionare i presenti sul palco d'onore alla. "Se, come spiegano i medici, il tempo di incubazione è di due-cinque giorni, probabilmente sarà accaduto tra Monza e Milano,il capo dello Stato ha trascorso quarantotto ore intense (inframmezzate da un faticoso va e vieni con Roma), tra martedì e mercoledì, sempre circondato da moltissima gente", afferma Breda. Dunque anche la "pista" di Monza potrebbe essere valida per tracciare il quadro del contagio del presidente. "Dalla Conferenza...

Le tre ipotesi:si èL'ultima presenza in pubblico è stata mercoledì alla prima della Scala , quando ha seguito la rappresentazione del Boris Godunov di Musorgskij dal palco reale ...Maxima d'Olanda, regina dei gioielli: riceve Sergio Mattarella con una tiara da mille e una notte - guarda LE IPOTESI DEL CONTAGIO - Ora ci si chiedeil Presidente abbia contratto il coronavirus.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ed è un bell'obiettivo ideale quello di essere la goccia, vale a dire la potenza del piccino, l'architettura che contagia e cambia la città". E siamo già a Bari, nel quartiere San Paolo dove un ...