A Lecce è stata inaugurata una nuova ' Bimbulanza'

(Di domenica 11 dicembre 2022) AGI - Nel piazzale antistante il Duomo disi è svolta la cerimonia di inaugurazione della, l'ambulanza pediatrica che effettua trasporti gratuiti di minori dalle nostre zone verso i maggiori centri d'eccellenza d'Italia. A benedire il mezzo è stato l'arcivescovo Michele Seccia.Alla cerimonia hanno preso parte anche il Commissario straordinario di Asl Stefano Rossi e il primo cittadino Carlo Salvemini. Il servizioè stato attivato dall'associazione nel maggio del 2012. Il mezzo è sostituito con uno nuovo nel giugno del 2018. Ora, dopo altri 4 anni di attività, per continuare a operare in condizioni di sicurezza, necessita di esseremente sostituito. "Questo è un giorno che ci rende felici - dichiara il presidente Don Gianni Mattia - Lo siamo sempre quando ...

AGI - Agenzia Italia

