Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2022 ore 08 | 30

(Di sabato 10 dicembre 2022)DEL 9 DICEMBREORE 20:20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO E’ TORNATO SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO AL MOMENTO NESSUNA PROBLEMATICA DA SEGNALARE PASSIAMO AGLI EVENTI APREVISTA DOMANI UNA MANIFESTAZIONE TRA LE 10 E LE 13 IL CORTEO PARTIRA’ DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E RAGGIUNGERA’ PIAZZA VENEZIA SONO PREVISTE, DI CONSEGUENZA, MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA E A PROPOSITO DI TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; QUESTA SERA ULTIME PARTENZE DEI TRENI DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. POI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS IN SOSTITUZIONE DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI ...

RomaDailyNews

Una concentrazione di mercati all'aperto che, nel periodo natalizio, potrebbe creare non pochi problemi e non solo per lama anche per la sicurezza". "Con l'occasione " conclude Capodanno ...... all'8 gennaio 2023, dalle ore 18 alle 20, nei giorni sabato, domenica e festivi, di questi provvedimenti ditemporanei: in piazza della Vittoria, tratto fra via T. da Battifolle e via,... Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2022 ore 17:45