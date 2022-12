Traffico Roma del 10-12-2022 ore 09 | 00

Nel suo lavoro a, se non sbaglio, le è capitato di occuparsi della città etnea Quando parlo ... ma da giugno il servizio sarà interamente svolto su rotaia, quindi meno, più sostenibilità ...Ho scoperto di avere paura di Babbo Natale. Tra poco è Natale, ile i negozi te lo ricordano, e così vado su internet a cercare una bella immagine per gli auguri: ci trovo renne, immagini di neve e Babbo Natale. Natale significa "giorno natalizio", ovvero ...Il servizio di informazione My Way è a cura di Autostrade per l'Italia nell'ambito del piano cantieri in Liguria ...Colpo di scena nelle indagini sulla morte della 42enne sul Raccordo anulare. Dagli audio emerge che i due sono scesi dai loro veicoli e hanno litigato per un minuto, al telefono con il 112. Sarà anali ...