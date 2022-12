Salernitana | con l’infortunio di Sepe si cerca un portiere

(Di sabato 10 dicembre 2022) Laè alla ridi unvistodi, diversi i nomi nella lista di Morgan De Sanctis Laè alla ridi unvistodi, diversi i nomi nella lista di Morgan De Sanctis. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società starebbe pensando in primis a Gollini, alla ridi minutaggio dopo questi primi mesi alla Fiorentina. Oltre a lui interesse anche per Berisha e Cragno, quest’ultimo più difficile visto che il Monza ha l’obbligo di riscatto in caso di salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società starebbe pensando in ...La differenza finora l'hanno fatta un solidissimo modulo difensivoAmrabat monumentale a ...ci sono anche parecchie amichevoli che vedranno impegnate anche squadre di Serie A come la, ...Il Napoli sta cercando di accontentare Diego Demme, che non trova spazio nel centrocampo di Spalletti e vuole trasferirsi altrove; è pronta la Salernitana, che sta trattando con gli azzurri il ...In vista di Salernitana-Milan, mister Davide Nicola perde un titolare della sua squadra: assenza che può portare nuove scelte sul mercato.