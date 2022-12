Polemica Messi-Weghorst | l’olandese chiarisce | “Volevo stringergli la mano”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Latra Leoe Woutsi arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo l’attacco della Pulce durante un’intervista (“Che guardi, stupido? Che guardi, stupido? Vai, vai…”), l’attaccante olandese si è chiarito con alcuni compagni di squadra del fuoriclasse argentino: “Lo stavo solo aspettando perla, era così. Il suo comportamento non è stato rispettoso. Sono molto deluso, non conosco bene lo spagnolo, ma sono sicuro che ha detto qualcosa di molto spiacevole nei miei confronti”. SportFace.

L'arbitro spagnolo, che ha ricevuto critiche da calciatori come Dibu o Leo, ha dovuto dirigere un appuntamento che porta ancora ore di codadopo la partita. Tanto che, dopo aver ...Lionele l'esultanza©LaPresseInnanzitutto, dopo aver trasformato il rigore del momentaneo 2 - 0, la 'Pulce' ha esultato mostrando le orecchie in direzione di Louis Van Gaal. Un gesto ...Botta e risposta nel tunnel degli spogliatoi tra l'attaccante olandese e il fuoriclasse argentino: "Non mi ha stretto la mano e non mi ha parlato".Non si placano le polemiche intorno ad Argentina-Olanda ... accusatore del fischietto spagnolo è nientedimeno che il capitano della Selecciòn, Leo Messi. La Pulce, a fine match, si è scagliato contro ...