Osteopata in Belgio. “In Italia tante ore a mille euro e zero contributi. Qui ho due studi e coordino 15 persone”

(Di sabato 10 dicembre 2022) “Nel mio campo, le parole stabilità efaticano a stare nella stessa frase”. Riassume così la sua esperienza Davide Fiori, genovese di 40 anni, che oggi fa l’in. Prima di lasciare l’, nel 2015, di città ne ha cambiate parecchie: Genova, Torino, Firenze e Bologna tra le principali. Nessuno di questi posti lo ha messo nelle condizioni di rimanere, anche se Davide le carte in regola le aveva tutte. Laureato in triennale in Scienze motorie, si è specializzato in Scienza e tecnica dell’allenamento sportivo. Un decennio di incarichi sottopagati e proposte di contratto irregolari, poi un master in Osteopatia a Torino ma la sua carriera innon decolla. Così sette anni fa la scelta di trasferirsi a Bruxelles, dove oggi gestisce duedi riabilitazione e ...

Il Fatto Quotidiano

Dal maggio 2009 è stato rilevato da Edoardo Biagioli, dottoreche vanta un'esperienza di ... caratterizzata da un percorso di studi che l'ha condotto a formarsi anche ine in Francia, ......- 55kg cinture nere perde contro. 'Importante risultato che conferma il duro lavoro che il team sta svolgendo, il lavoro tecnico tattico del Maestro Marletta nonché anche Dott.degli ... Osteopata in Belgio. “In Italia tante ore a mille euro e zero contributi Davide Fiori è partito per Bruxelles a 33 anni, e credeva fosse troppo tardi per ricominciare. Ma dopo il master in Osteopatia in Belgio è iniziata una nuova vita ...