Nessun dietrofront Ecco il piano del Viminale sulle Ong

(Di sabato 10 dicembre 2022) Le azioni delle organizzazioni non governative “sono spesso rischiose e provocatorie” e incentivano le partenze, l’analisi del ministero dell’Interno

'Sull'immigrazione,. Il Viminale ieri ha dato via libera all'approdo delle navi perché l'approssimarsi del maltempo e le condizioni del mare avrebbero a breve esposto le persone a bordo a rischi. Le ...Fonti del ministero: "La salvaguardia delle persone orienterà sempre le decisioni del governo, anche di fronte alle azioni provocatorie e rischiose delle Ong" E infine, l'accusa alle Ong. "Sull'immigrazione, nessun dietrofront", assicurano dal ministero, spiegando di aver dato il via libera all'approdo delle due navi "perché l'approssimarsi del maltempo e ... Il Ministero dell'Interno ribadisce la posizione del Governo Meloni rispetto al fenomeno dell'immigrazione clandestina ...