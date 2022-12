Mondiali 2022 | il Marocco prima squadra africana in una semifinale

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – Per lavolta nella storia, unaindi un Mondiale. E’ ildi Zyiech, di Amrabat, Boufal, Bounou e tutti gli altri eroi di Qatar, che hanno superato il Portogallo per 1 a 0. Dopo aver vinto il girone eliminatorio con 7 punti, mettendosi alle spalle Croazia, Belgio e Canada, ha superato agli ottavi la Spagna ai calci di rigore e ora il Portogallo, conquistando la. Solo tre le squadre africane che erano state capaci di arrivare a giocarsi i quarti in un Mondiale. Il Camerun, nel 1990, il Senegal, nel 2002, e il Ghana, nel 2010. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.