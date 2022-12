Milan | senti Caldara | 'Spero che lo Spezia possa riscattarmi'

Commenta per primo L'ex centrocampista El Haddaoui ha elogiato il marocchino Ziyech (corteggiato anche dalsul mercato), che ha trascinato la sua nazionale ai quarti di finale ai Mondiali in Qatar.Vicino al, nel dopo Donnarumma, e al Lille in una sola estate, alla fine è rimasto a Zagabria,... allo stesso tempo, sela pressione è finita. E allora Dominik Livakovic parane un'altra, ...La carriera di un ex Milan abbastanza chiacchierato non è decollata dopo l'addio all'Italia: ora un nuovo trasferimento risulta un problema.Il Milan monitoria Marco Sportiello come vice Maignan. In tal senso arrivano conferme proprio da Schira, noto esperto di calciomercato.