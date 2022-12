“Maria l’ha cacciata da Uomini e Donne | nessuna pietà al trono over | non la rivedremo più

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 10 dicembre 2022) Continuano i colpi di scena nel programma: una dama potrebbe adesso abbandonare per sempre il programma. Ecco di chi si tratta! Il noto dating show – condotto come sempre daDe Filippi – ha saputo sin dall’inizio conquistare i cuori di migliaia di telespettatori in tutta Italia. I fan non possono … L'articolo proviene da Velvet Gossip.