Il Marocco gioca per la storia | mai una squadra africana in semifinale

(Di sabato 10 dicembre 2022) Iloggi sarà in campo contro il Portogallo perre anche con lavisto che unanon è mai arrivata inIloggi sarà in campo contro il Portogallo perre anche con lavisto che unanon è mai arrivata in. Una Nazionale spinta da un Continente intero. Dopo aver battuto la Spagna, Hakimi e compagni credono nell’impresa contro un Portogallo ancora senza Ronaldo. Partita ancora più difficile rispetto a quella con gli spagnoli, ma nel calcio tutto è possibile. La formazione di Regragui è in salute, il gruppo è forte e ora naviga sulla scia dell’entusiasmo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo ...

Siallo stadio Al Thumama(4 - 3 - 3), la probabile formazione: Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Amallah, Amrabat, Ounahi; Ziyech, En Nesyri, Boufal. Ct. Regragui PORTOGALLO (4 -...- Portogallo sioggi, sabato 10 dicembre 2022 alle ore 16 per i quarti di finale del Mondiale in Qatar. Grande attesa per la sfida con le due nazionali che fin qui hanno fatto molto bene ...Il Marocco gioca con il calore di una quantità enorme di tifosi, in Qatar, in tutto il mondo arabo, e in tutto il mondo occidentale dove ci sono grandi comunità marocchine.Mancano solo sei partite prima della conclusione dei Mondiali di Qatar 2022. Due quarti di finale in programma oggi ...