Il 2022 è stato l’anno delle fonti fossili | ma il futuro non è tutto grigio

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il 7 dicembre il Regno Unito ha autorizzato l’apertura della prima miniera di carbone in oltre trent’anni. Pur trattandosi non di carbone termico, la tipologia utilizzata per generare energia, ma di carbone coke, necessario alla produzione dell’acciaio, la notizia è comunque rappresentativa di una situazione generale: non soltanto le economie in via di sviluppo, ma anche quelle avanzate – proprio i britannici, alla COP26 di Glasgow, promettevano di «consegnare il carbone alla storia» –, fanno fatica a distaccarsi dai combustibili. L’invasione russa dell’Ucraina ha infatti scatenato una corsa frenetica all’accaparramento di gas naturale. Le difficoltà nel reperirlo hanno indotto i governi a ripiegare sul carbone, l’idrocarburo più “sporco”, che sta infatti vivendo una fase di rinascimento, sopratin Germania. Le emissioni di gas serra ...

Spaziogames.it

Gli eranegato il porto d'armi, avrebbe preso la pistola in un poligono di tiro Tre donne uccise e quattro persone ferite , tra cui alcune in modo grave: è questo il bilancio di una sparatoria ...Il post dell'attrice francese Juliette Binoche che ha pregato di fermare l'esecuzione dell'attore Hossein Mohammadi e degli altri manifestanti èrilanciato migliaia di volte. Leggi i commenti ... PlayStation Plus (Essential), tutti i giochi del 2022: che anno è stato Ora sono rimasti in quattro a contendersi la vittoria finale di #XF2022 : sono Beatrice Quinta , LINDA , SANTI FRANCESI e Tropea . Saranno loro a gareggiare su uno dei più importanti palchi per la mus ...In un match già carico di pressioni sia per la posta in palio - le due squadre occupavano il fondo della classifica assieme alla Pallacanestro Reggiana con due vittorie in nove incontri - che per il f ...