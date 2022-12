Decio Restaino è rossoblù | una nuova freccia per mister Samperi

Leggi su anteprima24

La SSD Feldi Eboli è lieta di annunciare l'ingaggio di, che ha firmato con le volpi un contratto fino al giugno 2023. Dopo aver militato in quel di Pistoia nella prima parte della stagione, il laterale mancino sarà unaarma a disposizione diSalvo. Classe 1993, nato a Potenza, prima del Futsal Pistoia ha disputato due stagioni in A2 con il Giovinazzo C5, realizzando 17 reti. Per lui una carriera con tappe importanti come Shaolin Potenza, Carrè Chiuppano, Tombesi Ortona e prima dell'esperienza in Toscana aveva già assaporato la Serie A sia con la maglia della Luparense che del CMB Matera, realizzando con quest'ultima 4 reti.vanta anche un piccolo record: è stato il primo giocatore lucano a segnare nella massima ...