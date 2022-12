Attira una 15enne in garage | tenta lo stupro e la pesta a sangue Poi nega tutto | ' Ci hanno aggrediti e l' ho difesa'

leggo.it

Avrebbe attiratoragazzina di 15 anni fuori da un locale con la scusa delle sigarette , solo per completare il suo piano perverso. Attirarla instradina buia e spingerla in un garage per violentarla , dopo averle dato un pugno in faccia e sbattuto la testa a terra. La giovane vittima, però, ha trovato la forza di denunciare l'aguzzino, un ...... Paolol'attenzione di un giovane responsabile del settore giovanile della Juve, tale Luciano Moggi. Il fisico è piuttosto gracilino, ma in quell'ala destra che scatta comemolla, si ... Attira una 15enne in garage, tenta lo stupro e la pesta a sangue. Poi nega tutto: «Ci hanno aggrediti e l'ho d SASSARI - Avrebbe attirato una ragazzina di 15 anni fuori da un locale con la scusa delle sigarette, solo per completare il suo piano perverso. Attirarla in una stradina buia e spingerla in un garage.Aliquote e contenziosi, ecco il nuovo Fisco. L’Iva su beni e servizi legati a turismo e alberghi potrebbe scendere dal 10 al 5%. Il vice-ministro Leo e le condizioni per estendere la flat tax anche ai ...