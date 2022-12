X Faxtor 2022 | vincono gli “scarti” di Amici di Maria De Filippi

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La sedicesima edizione di X-Factor, il talent musicale in onda su Sky, è stata vinta dal duo I Santi Francesi, ovvero Alessandro De Santis (voce e chitarra) e Mario Francese (tastiere, producer e synthesizer). Tutti e quattro i giudici di X-Factor– ovvero Ambra Angiolini, Fedez, Rkhomi, e Dargen D’Amico – sono stati d’accordo sul trionfo di questo duo dal nome molto particolare che in passato aveva partecipato anche ad. Da15 a X-Factor: i Santi Francesci scartati dal talent diDetrionfano su Sky Ebbene sì: Alessandro De Santis e Mario Francese, assieme a un terzo elemento, nel 2016 hanno partecipato addiDecon il nome di The Jab. Quell’anno il talent in onda su Canale 5 è stato vinto da Irama, ...