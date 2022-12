Ultime Notizie Roma del 09-12-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 dicembre 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a causa di stato influenzale la presidente del consiglio Giorgia Meloni si apprende da fonti di Palazzo Chigi non potrà essere presente al vertice euromed 9 di Alicante la delegazione italiana tra guidata dal vicepremier è ministro degli Esteri Antonio Tagliani durante le manifestazioni anti-regime le forze di sicurezza iraniane sparano da distanza ravvicinata alle donne colpendolo al Volto agli occhi al petto ai genitali Secondo me dice sanitari invitati dal Guardian in tutto il paese i Medici che curano i feriti In segreto per evitare l’arresto hanno detto di aver notato che le donne spesso arrivano con ferite diverse rispetto agli uomini colpiti da pallini di QC delle gambe e sulla schiena è in viaggio verso Sant’Antonio in Texas la strada della b&b ...