Tuttosport – L’ex Toro Júnior applaude lo juventino Danilo | ma non dimentica il gol di Serena nel derby

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) 2022-12-08 23:40:34 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di: “La Seleçao si è evoluta a piccoli passi. C’erano quattro squadre diverse e abbiamo visto quattro alternative. Nessuno si immaginava di vedere Eder Militao terzino destro eterzino sinistro. Maha giocato bene perché ha già ricoperto quella posizione. Ha dimostrato quanto sia importante saper ricoprire più ruoli in campo. Alla Juventus gioca come terzino sinistro“. Leovegildo Lins da Gama, meglio noto come, che in Italia ha vestito le maglie di Torino (1984-87) e Pescara (1987-89) prima di chiudere la carriera al Flamengo, il club che lo aveva lanciato nel grande calcio, ha commentato le prestazioni della nazionale brasiliana ai Mondiali di Qatar2022, sottolineando l’importanza – nella squadra di Tite – della ...