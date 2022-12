TGA 2022 | svelato Hades 2 con trailer di annuncio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) I The Game Awardsaprono le danze svelando a grande sorpresa2, accompagnato dald’tutto da scoprire Supergiant Games è stata la prima a mostrare il suo nuovo gioco durante i The Game Awardse ha annunciato a grande sorpresa2 con un fantastico. Sì, il seguito del suo acclamato rogue-lite è realtà e si preannuncia un’avventura indimenticabile. Questa volta avremo la Principessa degli Inferi come protagonista, pronta ad affrontare ondate di temibili nemici infernali lungo il suo cammino.durante l’evento con unscoppiettante Neldi2 possiamo notare che il gameplay è molto simile all’originale: un ...

Annunciato un po' in sordina nel 2021, ora Extremely OK Games ha dato ad Earthblade una cassa di risonanza molto più importante. Durante i, infatti, abbiamo potuto vedere un nuovo trailer dedicato al titolo, con una data di uscita fissata per il 2024. Earthblade è un platform 2D fortemente incentrato sull'esplorazione e il ...Vampire Survivors , gioco dello sviluppatore italiano poncle, è arrivato lo scorso 20 ottobre su Steam e ha riscosso un enorme successo di critica e di pubblico. Durante i, mediante un trailer, è stato annunciato che il gioco è ora disponibile anche su iOS e Android gratuitamente. Il gioco non presenta alcuna microtransazione, se non la possibilità di guardare ...Hoyoverse ringrazia i fan per il supporto e spiega su Twitter quali passaggi effettuare per ottenere le 800 Primogemme.Sul palco dei TGA 2022 ha fatto scintille anche casa Nintendo, con tante nomination in diverse categorie e due annunci piuttosto sostanziosi.