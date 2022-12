Roma | si teme una nuova emergenza rifiuti E Gualtieri mette le mani avanti | ‘Ci saranno difficoltà con la raccolta’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 dicembre 2022)in vista a: dai quartieri arrivano continue segnalazioni di cassonetti straboccanti e strade piene di sacchetti dell’immondizia rotti e aperti. E ora, in vista delle festività natalizie, le cose sembrano peggiorare. A dirlo è proprio il sindaco Roberto, nel corso di una trasmissione televisiva. “Io non ho mai visto un sindaco che annuncia la sporcizia. Eppurelo ha fatto, in tv: ha messo lee ha detto che in questi giorni ini vedranno ‘qualche’ nella raccolta… come se prima stesse andando tutto liscio. Dopo il ‘pulita entro Natale’ del 2021, quest’anno abbiamo toccato il fondo di un altro barile. Ma come può essere ...