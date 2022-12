Neonata morta a Firenze mentre era in casa con la nonna Dottoressa in lacrime | «Non abbiamo potuto salvarla»

LA NAZIONE

Già prima dell'arrivo de 118 è stato tentato di rianimare le, come poi hanno provato a lungo il medico e il personale dell'ambulanza. I genitori hanno capito che non c'era più nulla da fare ...Lui (alla notizia che lei è defunta): "E'quella che non meritai". Così Eleonora Duse e ... Sarà il libretto di questa opera a fornire lo spunto allaarte cinematografica . Francesca da ... Bambina muore in casa a 7 mesi. Medico in lacrime: "Non siamo riusciti a salvarla" Una neonata di 7 mesi è morta in via Palazzuolo a Firenze nell'appartamento dei genitori che gestiscono un bar molto frequentato a pochi passi da casa. È stata la nonna ...