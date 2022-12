Metro C | approvato il progetto definitivo per la variante Fori Imperiali

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Roma – “La Commissaria Straordinaria del Governo Maria Lucia Conti, che ringraziamo per il grande lavoro che sta svolgendo, ha emanato l’ordinanza di approvazione deldelladella stazionedellaC”. Ad annunciarlo è Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale. “Si tratta di uno passaggio di fondamentale importanza – aggiunge Patanè – perché ci consente di definire tempi certi di realizzazione dell’opera e di rispettare il cronoprogramma che prevede la conclusione dei lavori della stazione, che abbiamo dato indicazione di denominare ‘Colosseo’ come l’omonima stazione dellaB, entro l’inizio del Giubileo”. “Nella giornata del 7 dicembre – conclude Patanè – ...

