Maria De Filippi terrorizzata | la sua più grande paura e quel dolore atroce

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 9 dicembre 2022)Deè una donna forte e a modo, ma lala travolge come qualsiasi altro essere umano. Ecco lasfida che le aspetta. La Regina di Mediaset èDe, non c’è alcun dubbio. E’ la conduttrice punto di riferimento per il più vasto pubblico di telespettatori, ma dietro il volto televisivo c’èlo umano e privato. Nessuno è a conoscenza dei dettagli in merito a cosa le accade nel quotidiano, ma è lei stessa a dar voce alla sua piùcon una confessione inedita che lascia senza parole.Defa rivelazione (Credit: Instagram) – SologossipIl pubblico a casa è abituata a vedere l’iconicaDe ...