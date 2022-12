Lombardia | Bossi | “Chiederò a Salvini annullamento espulsione 3 consiglieri”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Negli ultimi giorni abbiamo recuperato molte persone che si erano allontanate dalla Nostra Lega, e ci impegneremo nel continuare su questa strada.l’del provvedimento disciplinare per i 3, perché la Lega ha bisogno di unità”. E’ quanto fa sapere all’Adnkronos Umberto, dopo la vicenda che ha visto la fuoriuscita dal consiglio regionale lombardo di tre leghisti, che hanno lasciato per formare un nuovo gruppo, poi espulsi nel pomeriggio dal partito di via Bellerio. L'articolo proviene da Italia Sera.

I due vice dinel Comitato, Angelo Ciocca e Paolo Grimoldi, sottolineano come l'obiettivo ... Il territorio, i militanti, i sindaci e gli eletti hanno bisogno - almeno in- di una ...E' quanto fa sapere all'Adnkronos Umberto, dopo la vicenda che ha visto la fuoriuscita dal consiglio regionale lombardo di tre leghisti, che hanno lasciato per formare un nuovo gruppo, poi ..."Il malessere interno", la "non predisposizione all’ascolto delle innumerevoli criticità territoriali" e "l'abbandono totale delle tematiche autonomiste nordiste" sono le giustificazioni usate dai tre ...Nasce il Comitato Nord, gruppo formato da Roberto Mura, Federico Lena ed Antonello Formenti: ex componenti della Lega Salvini Premier.