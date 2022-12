“Io me ne vado | colpa vostra” Caos al GF Vip 7 | la concorrente non ce la fa più

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Wilma Goich perde la pazienza al GF Vip 7. Sono in effetti terminati i tempi in cui la cantante si faceva voler bene da tutti. In questi ultimi giorni di reality infatti, la Goich sta perdendo più volte la pazienza e senza dubbio sta tirando fuori quel suo lato del carattere che invece ha sempre tenuto a bada. A confessarlo è la stessa gieffina che dopo l’ennesima arrabbiatura ha detto: “Sappiate che io fino ad ora mi sono trattenuta moltissimo”. Poi dice: “Però da domani si cambia tutto e mollo i freni. Ragazzi non mi conoscete bene fidatevi. In realtà bella vita di tutti i giorni sono una grossa rompi scatole. Vedrete adesso… Ora mi esporrò su tutto e non mi morderò più la lingua. L’ho detto anche in confessionale che io sono molto più dura di così e che da qui in avanti sarò più me stessa“. Ma cosa è successo in pratica? In queste ore i ragazzi stanno affrontando le prove dei ...