Impact 08 12 2022 Un grande main event

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di. Settimana scorsa Eric Young è stato “assassinato”, dando di fatto l’addio ad. Lo scettro del leader dei VBD passa a Deaner, che sarà accompagnato da Kon e Alan Angels. Per le Knockouts invece Jordynne Grace ha annunciato a Mickie James che vuole affrontarla ad Hard to Kill. Ovviamente l’Hardcore Country ha accettato. Immergiamoci quindi nella puntata! MCMG vs Heath e Rhino per gliWorld Tag Team Championships (2 / 5) Matt Cardona e Brian Myers entrano nel ring e cominciano a menare entrambi i tag team, decretando un No Contest. Savannah Evans sconfigge Taya Valkyrie (2 / 5) BACKSTAGE: Moose attacca Bhupinder Gujjar e gli dice di mandare il messaggio a Joe Hendry. Kon sconfigge Sami Callihan (1,5 / 5) PROMO: Josh ...

Everyeye Videogiochi

"Boone brings key insights and experience to grow our business with new, high -services ...Articoli correlati Aragon Research Honors Qumu's Rose Bentley withWomen in Technology Award ...... c'è stato un titolo in particolare che ha stravolto ogni possibile pronostico, portandosi a casa uno dei premi più ambiti dagli sviluppatori: The Game Awardsha infatti premiato Genshin... Genshin Impact in italiano: altre Primogems gratis con il nuovo codice di dicembre 2022 Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Eppure, nonostante non sia riuscito a vincere nemmeno il premio di miglior gioco mobile o persistente, Genshin Impact continua ad avere un successo strepitoso tra la propria community, che ha deciso ...