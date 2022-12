Giuseppe Conte | l' ipocrita pericoloso 

(Di venerdì 9 dicembre 2022) È vero, è il ponte dell’Immacolata. Molti di voi saranno in vacanza, magari in montagna. Almeno spero. Ma noi no, noi siamo qui per raccontarvi l’ennesima ipocrisia die del suo Movimento 5 Stelle che sta diventando sempre più pericoloso

Lo scrive oggi l'edizione romana di Repubblica , segnalando che in alternativapotrebbe proporre la candidatura a Luisella Costamagna . Le conduttrici di Cartabianca e Agorà sono nei ...Dal reddito di cittadinanza al recupero crediti. Nel M5s e soprattutto fuori dal partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio tengono ancora banco le questioni finanziarie., tutto indaffarato nella "difesa dei poveri" che rischiano di perdere il sussidio, si trasforma in Robin Hood anche con i suoi, o meglio con chi lo aveva lasciato la scorsa primavera ...CATANIA - Continua a mietere successi l'artista catanese Alfonso Restivo, che martedì 13 dicembre alle ore 20,30 al Teatro Bello di Milano sarà premiato ...È vero, è il ponte dell’Immacolata. Molti di voi saranno in vacanza, magari in montagna. Almeno spero. Ma noi no, noi siamo qui per raccontarvi l’ennesima ipocrisia di Giuseppe Conte e del suo Movimen ...