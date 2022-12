Formula E - Cupra e ABT insieme per il Mondiale 2023

(Di venerdì 9 dicembre 2022)è pronta a debuttare neldiE come partner del team ABT e oggi ha svelato la nuova livrea della monoposto Gen3 che debutterà nel. Partnership strategica. Dopo una lunga collaborazione con Audi, terminata proprio con l'uscita del marchio degli anelli dallaE, il team ABT era rimasto fuori dallo scorso campionato ed è ora pronto a tornare con un nuovo interessante partner al proprio fianco: la spagnola. Una partnership inedita solo per laE, considerando che le due realtà si sono già trovate fianco a fianco nella sfida dell'Extreme E. Lae il team ABT alzano adesso l'asticella con la partecipazione aldiE con le nuove monoposto Gen3: i piloti che ...

... come va di moda dire adesso) entra nel Mondiale diE, il campionato per le monoposto elettriche che sta riscuotendo un successo crescente tra le Case ufficiali. Lasi unisce alla ...Non vedo l'ora che l'ABTE Team inizi a gareggiare nel cuore di alcune tra le città più iconiche del mondo. Unirsi allaE, una piattaforma motorsport unica, sottolinea la nostra ...TORINO - Cupra, marchio spagnolo del gruppo Volkswagen, votato alla sportività (ma anche al lifestyle, come va di moda dire adesso) entra nel Mondiale di Formula E, il campionato per le monoposto elet ...Cupra è pronta a debuttare nel Mondiale di Formula E come partner del team ABT e oggi ha svelato la nuova livrea della monoposto Gen3 che debutterà nel 2023. Partnership strategica. Dopo una lunga col ...