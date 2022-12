Brasile | arriva il ribaltone | il Ct Tite si è dimesso!

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 dicembre 2022) E’ dramma. La squadra diè stata clamorosamente eliminata dalla Croazia, nel match degli ottavi di finale. Dopo l’1-1 dei tempi supplementari, la gara si è decisa ai calci di rigore. Il grande protagonista è stato ancora una volta il portiere Livakovic. E’ un fallimento per il, probabilmente la squadra più forte dal punto di vista tecnico. Al termine della partita il Ctha annunciato le dimissioni. “Una sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso. Come ho detto più di un anno e mezzo fa, è la fine di un ciclo”. “Non sono un uomo da due parole. Chiunque mi conosca lo sa: avevo già annunciato questo addio. Sulla performance potete fare i vostri commenti. È davanti a tutti”. L'articolo CalcioWeb.