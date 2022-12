Benzinai in sciopero | ecco quando si rischia di restare a secco

La cattiva notizia, invece, è che stanno per arrivare tre giorni dideiche chiuderanno le pompe, e dunque è bene arrivare preparati. È in programma infatti un blocco di 72 ore dei ...Le organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti autostradali, Faib, Fegica ed Anisa, hanno proclamato unodelle aree di servizio di 72 ore consecutive, dalle ore 22 di martedì 13 alla stessa ora di venerdì 16 dicembre. La protesta è stata causata dalla diffusione di una bozza di decreto ...72 ore di sciopero per i benzinai, anche se riguarderà le autostrade. Le sigle sindacali spiegano le ragioni dell'agitazione ...A quanto pare le notizie negative non sono finite per questo 2022. In questi mesi abbiamo dovuto affrontare delle situazioni straordinarie che hanno portato molte famiglie e aziende ai limiti della so ...