Automotive | l' Europa e il terreno perduto da recuperare

(Di venerdì 9 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “L'ha esportato oltre il 60% della produzione dinel mondo. E' il più grande esportatore mondiale ma negli ultimi dieci anni ha perso questa leadership economica”. Lo ha detto Marco Saltalamacchia, presidente del Gruppo Koelliker, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress ?conomy.“L'– ha continuato – per l'economia europea rappresenta oltre il 10% del Pil, il 15% degli investimenti in ricerca e sviluppo e il più grande datore di lavoro. Se assumiamo la prospettiva dell'industria che crea ricchezza, sviluppo e occupazione, l'ha necessità diquestoe deve farlo sull'elettrico”.In tutti i settori, la vita è ormai accompagnata dalla transizione ecologica. “Già la ...

Italpress

"L'ha esportato oltre il 60% della produzione dinel mondo. È il più grande esportatore mondiale ma negli ultimi dieci anni ha perso questa leadership economica". Lo ha detto Marco ...L'Italia comincia ad ottenere i primi risultati concreti in materia di immigrazione in. Ed è il ministro degli... Le auto a noleggio lungo termine non temono la crisi La crisi dell'... Automotive, Saltalamacchia (Koelliker) "Europa recuperi leadership" Agenzia di stampa Italpress Riascolta I prossimi impegni europei per l'automotive di Smart Car. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.MILANO (ITALPRESS) – “L’Europa ha esportato oltre il 60% della produzione di automotive nel mondo. E’ il più grande esportatore mondiale ma negli ultimi dieci anni ha perso questa leadership economica ...