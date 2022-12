Amadeus sbarca la domenica sera sulla Rai | ecco quando e perché

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Con il trascorrere dei giorni e l’avvicinarsi del Natale, le principali emittenti televisive si mobilitano al fine di dare ampio spazio ai palinsesti del periodo di Natale. A tal proposito, sulle pagine di DiPiùTV, in un articolo firmato dal giornalista Gianni Martinelli, viene evidenziato il fatto che nellata diprossima, 18 dicembre,condurrà una puntata speciale di Soliti Ignoti. Quest’ultima decreterà la chiusura della maratona Telethon, la quale avrà inizio l’11 dicembre e, come ogni anno, avrà la durata di una settimana. Difatti, come ben sappiamo, nel corso della settimana in questione, tutti i programmi del daytime delle reti Rai parteciperanno alla raccolta fondi invitando i telespettatori a fare donazioni, con il numeratore che verrà aggiornato minuto per minuto in diretta.i ...