Abolizione bonus 18enni? Ecco cosa prevede la proposta che cancellerebbe app 18

Viene quindi abrogata la app 18, ilcultura che permetteva ai ragazzi di spendere 500 euro in acquisti culturali al compimento dei 18 anni. Viene incrementato il welfare per i lavoratori dello ...... le critiche dell'opposizione 'Per me è un errore gravissimo', scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che ha promosso una petizione contro l'del. 'Chiediamo alla ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Abolire la app 18 per ridistribuirne i fondi (230 milioni) nel welfare dello spettacolo, che salgono da 40 a 100 milioni dal 2023, creando tra l’altro un ...