A Qatar 2022 cominciano i quarti | occhi puntati su Brasile e Argentina

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Dialoghi mondiali” accompagnerà ogni giorno di. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi di giornata, o forse no, dei primi Mondiali invernali della storia. Fulvio - Ci siamo riposati abbastanza. Oggisui quali abbiamo investito tutta la nostra energia: se non saranno bellissimi qualcuno potrà prendersela con noi due. Due partite, sono pronto a scommettere su due inquadrature di Infantino entro i primi due minuti di gioco. Giuseppe - Ho visto che in Portogallo-Svizzera la Infantino Cam è entrata in azione già dopo 49 secondi, come per togliersi il pensiero: facciamo 'sto marchettone e poi concentriamoci sulla partita. A questo punto spero in un colpo d'ala autoriale, magari un montaggio alternato Messi-Noppert-Infantino ...