Wonder Woman 3 | sceneggiatura rifiutata da Warner Bros; futuro in dubbio

Leggi su screenworld

(Di giovedì 8 dicembre 2022)3 è in una fase di stallo perché laproposta è statada., in quanto non aderente ai piani previsti da James Gunn e Peter Safran. Ildel personaggio nei film diretti da Patty Jenkins, quindi, è in. Laè stata firmata da Patty Jenkins e Geoff Johns. Tuttavia, i piani dello studio non sembrano collimare con quanto sviluppato nel film. I piani di DC Studios vanno verso un’altra direzione e la regista, al momento, non ha intenzione di cambiare il suo progetto, rendendolo di fatto morto presso lo studio. I nuovi responsabili dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, devono ancora incontrarsi con l’amministratore delegato David Zaslav per presentare le loro idee sul ...