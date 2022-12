Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 dicembre 2022)DEL 8 DICEMBREORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON CI SONO SEGNANI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE LA CIRCONE E’ NELLA NORMA SUL RACCORDO E SULLE PRINCIUPALI STRA DE E AUTOSTRADE DELLA. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: A SEGUITO DI DANNI DA MALTEMPO RESTA CHIUSA PER LAVORI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLE GROTTE E VIA VASCARELLE; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. E OGGI 8 DICEMBRE SONO IN PROGRAMMA NUMEROSI EVENTI SUL TERRITORIO PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELL’IMMACOLATA: A CIVITAVECCHIA A PARTIRE DALLE 15.30 SI SVOLGERA’ UNA PROCESSIONE RELIGIOSA IN LARGO D’ARDIA, ATTIVO ...