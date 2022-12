Ucraina | la ' pace' di Putin | ' Ci sono ancora territori del sud - est da annettere alla Russia'

... 'Vergine Immacolata, avrei voluto oggiportarti il ringraziamento del popolo ucraino per la..., Papa Francesco spinge per la tregua di Natale ma la sua gaffe sui ceceni complica tutto Il ...Papa Francesco si è visibilmente commosso e, la voce rotta dall'emozione, ha dovuto per alcuni istanti interrompere la sua preghiera all'Immacolata mentre invocava laper l'ai piedi della Statua mariana in Piazza di Spagna. La folla dei fedeli, in quel momento, ha calorosamente applaudito il Pontefice. "Avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del ...Guardando a te, che sei senza peccato, possiamo continuare a credere e sperare che sull’odio vinca l’amore, sulla menzogna vinca la verità, sull’offesa vinca il perdono, sulla guerra vinca la pace. Il ...Si apre uno spiraglio da parte della #Russia, disposta a sedersi al tavolo con gli Stati Uniti. #usa #ucraina #guerra #pace ...