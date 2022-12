Terme di Montecatini | la Regione acquista i tre stabilimenti per 16 | 4 milioni

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Mantenimento della funzione termale, ma anche spazi espositivi e culturali e spazio alla Collezione Alinari. E' stata definita così, conferma laToscana, l'acquisizione degliTettuccio, Regina ed Excelsior delledi, per una cifra complessiva di 16,4di euro. L'articolo proviene da Firenze Post.

...0 CascianaLari 4 Cascina 24 Castelfranco di Sotto 5 Castellina Marittima 0 Castelnuovo di Val di Cecina 0 Chianni 1 Crespina Lorenzana 4 Fauglia 0 Guardistallo 1 Lajatico 0Val di ...I tre stabilimenti delledientreranno così a far parte del patrimonio pubblico toscano in virtù del loro status di beni monumentali patrimonio Unesco. Il costo totale dell'operazione è di 16,4 milioni di ...Mantenimento della funzione termale, ma anche spazi espositivi e culturali e spazio alla Collezione Alinari. E' stata definita così, conferma la Regione Toscana, l'acquisizione degli stabilimenti Tett ...CHIANCIANO TERME. “E’ davvero lodevole che la Giunta Regionale spinga il sistema regionale delle terme e del benessere, come da anni fanno Intervento del primo cittadino di Chianciano Terme sulla vice ...