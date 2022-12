JackPrivo dei giocatori reduci dai Mondiali e senza gli infortunati Sirigu, Rrahmani e Juan ... Il georgiano va subito in campo con Osimhen, Politano e, come già detto protagonista di ...È ilquello che va in onda in Turchia, l'attaccante mette a segno una doppietta, l'altro lo segna Politano. Spalletti può essere soddisfatto nonostante i due gol subiti. È la prima ...Tanta voglia di Napoli, tanta voglia di gol azzurri, nel primo giorno di tregua del Mondiale, fermo due giorni prima dei quarti di finale ...Corriere dello Sport – Raspadori show, cambia ruolo a seconda delle esigenze. Giacomo Raspadori, dopo la performance di ieri, che non è passata inosservata, è stato preso in considerazione dal ...