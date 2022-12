Pos | sconto sulle commissioni del Pos Meloni teme lo stop di Bruxelles ai 60€

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La manovra tiene il governocon il fiato sospeso. La discussione al Senato e alla Camera si preannuncia lunga, visti i 3100 emendamenti presentati dalle opposizioni ma anche dagli alleati della maggioranza, Forza Italia e Lega. Per questo la premier - si legge su Repubblica - ha deciso di provare ad accelerare i tempi. La proposta al vertice con i capigruppo la mette sul tavolo il capodelegazione di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida. E probabilmente sarà lui a presiedere il nuovo organismo. Non senza malumori espressi da Forza Italia: alcuni deputati fanno notare che il compito di coordinamento spetterebbe alla commissione Bilancio, presieduta proprio da un esponente azzurro, Giuseppe Mangialavori. Ma la premier non si fida e vuole prendere in mano direttamente le redini della Finanziaria. Segui su affaritaliani.it

