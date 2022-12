Liga | Tebas | ' Messi al Barcellona? Dipende da due fattori '

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'Messi al ...Per questo Javier, numero uno della, ha chiesto al presidente Uefa Ceferin sanzioni immediate. Anche per spingere la nuova dirigenza ad uscire dalla Superlega . Intanto, scrive oggi ...Blog Calciomercato.com: La Juventus targata Andrea Agnelli alla resa dei conti ha pagato l'aspirazione di voler essere una grande realtà europea nel Calcio operando in un ...Il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, leader dei "falchi Uefa" e del fronte anti-Superlega, che già in aprile aveva denunciato ...