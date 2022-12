Iran | impiccato manifestante | condannati a morte altri 11 Ong | il mondo reagisca

(Di giovedì 8 dicembre 2022) - La rivolta guidate dalle donne, eletta del settimanale Times come eroine per l'anno 2022, si sono estese a 160 città in tutte le 31 province del Paese divenendo una delle sfide più serie per la ...

- La rivolta guidate dalle donne, eletta del settimanale Times come eroine per l'anno 2022, si sono estese a 160 città in tutte le 31 province del Paese divenendo una delle sfide più serie per la ...Shekari è statoquesta mattina dopo essere stato giudicato colpevole da un tribunale ... Mahmood Amiry - Moghaddam, direttore diHuman Rights con sede in Norvegia, ha twittato che le ...È stata eseguita la condanna a morte di Mohsen Shekar, arrestato durante le proteste, come annunciato dalla magistratura della Repubblica Islamica. L'uomo è stato accusato di aver bloccato una strada, ...L'Iran ha annunciato questa mattina la prima esecuzione di un manifestante arrestato durante le proteste. Si tratta di un giovane, Mohsen Shekari, un ragazzo di 23 anni, condannato ...