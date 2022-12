“Inimicizia contro Dio” | è stata eseguita la prima condanna a morte di uno dei manifestanti in Iran

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Mohsen Shekari aveva 23 anni. Aveva preso parte a una delle tante manifestazioni di piazza indopo l’uccisione di Mahsa Amini, morta in un commissariato di Polizia dopo esserfermata per aver “indossato male il velo”. Ed è lui il primo su cui il regime di Teheran ha deciso di applicare la pena capitale, avvenuta questa mattina per impiccagione. E il suo nome fa parte della lista degli 11ti adai vari tribunali del Paese per via delle proteste di massa che si sono susseguite (e si stanno susseguendo) da settimane.ian authorities have executed a protester, sentenced to death in show trials without any due process.His charges: Moharebeh“ for closing the street and injuring an officer with a knife. His name is #MohsenShekari – He was hanged early this morning. ...