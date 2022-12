Coppa del Mondo di Biathlon | Doro Wierer è settima nella sprint

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Una super Denise Herrmann strapazza le avversariedi apertura del weekend di Hochfilzen e si installa saldamente al primo posto finale con zero errori al tiro e il tempo di 20’07?1, precedendo la ceca Marketa Davidova per 18?1, pur con un errore al tiro, e la francese Julia Simon, un errore e 20?1 di svantaggio. Una buona gara complessivamente per le italiane, quattro delle quali chiudono in zona punti.theatermina al settimo posto con un errore commesso al secondo poligono e un distacco di 37?3 dalla Herrmann. 18/a in rimonta Lisa Vittozzi, che sbaglia due bersagliprima sessione di tiro, ma poi fa tutto giusto ed è anche veloce sugli sci, tanto da chiudere con 1’02?4 dalla vetta. Samuela Comola è bravissima ai poligoni e chiude la gara senza errori al 27/o posto con ...