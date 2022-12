Concorsi Comuni Sardegna

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 8 dicembre 2022) In questa pagina sempre aggiornata troverete tutti ideidella, ordinati dal più recente. Chiaramente troverete anche iemessi dalla Regionee delle singole Province Sarde di Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, Oristano e Sassari. non Scaduti Guardia Costiera: Concorso per 2 Ormeggiatori inISRE-Nuoro: Concorso per 3 Istruttori Tecnici Scientifici Regione: 60 Assunzioni a Tempo Indeterminato Comune di Asuni: Concorso per 1 Istruttore Contabile CAMCOM di Sassari: Concorso per 1 Dirigente Amministrativo Comune di Bari Sardo: Concorso per 7 Vari Profili Professionali Comune di Sestu: Concorso per 1 Assistente ...