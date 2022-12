Cancro seno metastatico | terapia riduce del 36% rischio morte

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Roma, 8 dic. (Adnkronos) - In pazienti con carcinoma mammario Her2+ non resecabile e/o, precedentemente trattate con terapie anti-Her2 (trastuzumab o un taxano), trastuzumab deruxtecan (T-DXd) ha migliorato in modo statisticamente e clinicamente significativo la sopravvivenza globale con una riduzione del 36% deldie la sopravvivenza libera da progressione di 22 mesi rispetto a Trastuzumab emtansine (T-DM1). Sono i risultati aggiornati dello studio di fase 3 DESTINY-Breast03 e l'analisi primaria dello studio di fase 3 DESTINY-Breast02 presentati oggi al San Antonio Breast Cancer Symposium (#SABCS) in corso in Texas (Usa), con la contemporanea pubblicazione dei dati aggiornati di DESTINY-Breast03 su The Lancet. Trastuzumab deruxtecan è un anticorpo monoclonale farmaco-coniugato specificamente ingegnerizzato ...