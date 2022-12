Antonella ed Edoardo beccati in flagrante | Onestini «Ora alzo la coperta»

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Nel corso della notte appena trascorsa c'è stato un momento di passione traFiordelisi edDonnamaria. I due ieri hanno avuto alcuni screzi in quanto la ragazza ha lamentato un po' di distacco da parte del coinquilino. I ragazzi, così, si sono confrontati e, in men che non si dica, si sono fiondati sotto il piumone. A notte fonda si sono lasciati andare a baci e tenerezze, tuttavia, pare siano stati interrotti sul più bello. Ad un certo punto, infatti, è entrato in camera Luca, il quale ha spezzato irrimediabilmente la magia di quel momento. L'ex tronista di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di prendere in giro i due coinquilini, i quali sono apparsi piuttosto imbarazzati. Lucabeccaeda letto insieme al Grande Fratello ...