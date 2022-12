Usa | Trump Organization dichiarata colpevole di evasione fiscale

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L'azienda di famiglia di Donald, la, è stata giudicatadi frode finanziaria edopo un processo a New York, dal tribunale di Manhattan, dove l'ex presidente ...

... secondo le reti televisivetra cui la Cnn . Il senatore in carica ha sconfitto il repubblicano Herschel Walker, sostenuto dall'ex presidente americano Donald. La vittoria conferma la ...La giuria, che si è ritirata lunedì per deliberare dopo più di un mese di udienze, "ha ritenuto laCorporation e laPayroll Corporation colpevoli su tutti i fronti", ha dichiarato Alvin ...Il partito di Joe Biden ha vinto un nuovo seggio al Senato degli Stati Uniti con la vittoria del democratico Raphael Warnock in Georgia, secondo quanto riferiscono le reti televisive americane.Nessuno poteva prevedere cosa avrebbe fatto il presidente Donald #Trump negli ultimi giorni di dicembre 2020. #biden #energy ...