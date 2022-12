Uomini e donne oggi | Gemma smaschera Mario e Maria lo caccia fuori

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)è andata in onda una nuova puntata di. Il programma come sempre condotto daDe Filippi dava in pausa fino a lunedì prossimo. Intanto nella puntata diè accaduto davvero di tutto.ha perso praticamente le staffe prima con Biagio e poi concorteggiatore di L'articolo proviene da KontroKultura.